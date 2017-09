Scheiden van voedsel

🕔 23.sep 2017

Op rauw voedsel, vooral vlees, kip en vis kunnen ziekmakende bacteriën zitten. Deze kunnen tijdens het klaarmaken ander voedsel besmetten. Wat kun je doen om een voedselinfectie te voorkomen?

Let op met rauw vlees, rauwe kip en rauwe vis

Houd rauw vlees, rauwe kip en rauwe vis goed gescheiden van ander eten.

Plaats rauw vlees, kip of vis goed afgedekt onder in de koelkast.

Laat bevroren vlees, kip of vis ontdooien in de koelkast goed afgedekt op een bord. Voorkom dat druipvocht op andere producten kan komen.

Bewaar levensmiddelen en kliekjes goed afgesloten in de koelkast.

Gebruik verschillende snijplanken en messen.

Gebruik verschillende snijplanken. Bijvoorbeeld één voor rauw vlees of vis en een andere om de groenten te snijden of een broodje te smeren.

Spoel materiaal, zoals een snijmes, een vork of een bord dat met rauw vlees in aanraking is geweest, af met heet water en zet het vervolgens bij de afwas. Wanneer dezelfde materialen meteen weer voor iets anders worden gebruikt, was ze dan eerst af met sop en heet water.(voedingscentrum.nl)