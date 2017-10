Savia Marica loopt medaille mis bij Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen

🕔 02.okt 2017

“Het was moeilijk, ik kreeg alleen maar strafpunten”, was de reactie van Savio Marica na de wedstrijd om de bronzen medaille tegen de thuisvechter Brian Gonzalez tijdens de Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Chili.

De zenuwen schenen hem ook parten te hebben gespeeld in deze partij in de -55 kg klasse.

Op gegeven moment kwamen beide vechters in een grondgevecht situatie waarbij Gonzalez een verwurging inzette die Marica noopte af te kloppen en zijn meerdere te erkennen in Gonzalez.

Trainer Johan Nekrui zei dat Savio – in vergelijking met zijn eerste wedstrijd – beter had gewerkt aan zijn plan in deze partij, maar hij liet zich nog steeds overrompelen door zijn tegenstander, waardoor hij kleine foutjes maakte die hem strafpunten opleverden.

Over de verwurging zei Nekrui dat de verdediging van Savio niet vroeg genoeg kwam, waardoor Gonzalez hem dus kon pakken. Beide wedstrijden zijn in elk geval een goed leermoment voor hem geweest.

Het goud in deze klasse ging overigens naar Bryan Murrillo uit Ecuador en op de tweede plaats eindigde Pedro Olivieira uit Brazilië.

De enige vrouwelijke vechter in de gelederen van judo Suriname Charissa Nirmal komt maandagochtend in actie in de 52 – 63kg klasse. Zij heeft een partij tegen de Argentijnse Augustina Manuela Alfonso.(GFC)