Sapoen betreurt houding Valies

🕔 11.sep 2017

Lid van de Vaste Commissie Onderwijs in De Nationale Assemblee (DNA), Raymond Sapoen, geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat hij via de media heeft vernomen dat er komend schooljaar verruimde schooltijden komen. “Als ik dit zo hoor, zou je denken dat het een besluit van het ministerie is maar dat was het dus niet”.

Er werd aangehaald dat er een brief is waarin stond aangegeven dat er verruimde tijden komen, “maar dat is gewoon een leugen’, zegt het DNA-lid.

De Commissie is regulier in overleg met het ministerie over hoe zij het komend schooljaar tegemoet gaan. Alle factoren zoals vervoer, boottransport, schoolmeubilair en leerkrachten op scholen in de ver gelegen gebieden in overweging genomen.

Er waren in het afgelopen schooljaar 2016-2017 veel onderbrekingen die ook invloed hebben gehad op de schoolresultaten.

Sapoen kijkt uit naar een vlotte start van het komend schooljaar. Hij hoopt dat alle actoren lering hebben getrokken uit het afgelopen jaar en de resultaten.(GFC)