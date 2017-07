Santokhi: regering kan huidige crisis niet aanpakken

🕔 04.jul 2017

“Regering u zult deze patiënt eerst moeten stabiliseren om hem daarna weer beter te maken. Maar wat doet de regering met het OP? Er is ernstige crisis, dan gaat u aangeven in het OP hoe het land op middellange termijn, 5 jaren tijd, weer gezond wil maken middels investering in verschillende sectoren, terwijl u de ernstige crisis, die er nu heerst, niet aanpakt. U heeft zelf geen zicht hoe de crisis aan te pakken”, sprak VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi in DNA tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsplan(OP).

Hij haalde aan dat de regering nog steeds geen crisisbeheersingsplan heeft, geen crisismaatregelen, geen management en geen crisisleiderschap om de crisis te beheersen. De vraag is volgens hem waarom en hoe de regering op deze wijze kan regeren en waarom de crisis met de dag erger wordt.

Santokhi vraagt zich verder af naar wie de regering eigenlijk luistert. Alle goede adviezen worden volgens hem terzijde geschoven, de regering luistert niet naar nationale en internationale deskundigen en ook niet naar de oppositie.

Volgens de VHP-leider is de coalitie niet in staat geweest de regering te controleren. In tegendeel heeft de coalitie het wanbeleid van de regering ondersteund met moties.

Dit is de oorzaak dat wij van de eens 17e rijkste land verworden zijn tot 1 van de armste landen in de regio, met een hoge inflatie en met grote mate van corruptie, voerde Santokhi verder aan.(GFC)