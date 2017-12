Santokhi ontvangt ambassadeur VS in partijcentrum

🕔 07.dec 2017

VHP- voorzitter Chan Santokhi heeft woensdag de Amerikaanse ambassadeur, Edwin Nolan, in het partijcentrum van de VHP ontvangen. Glenn Oehlers, plaatsvervanger van de VHP – voorzitter was ook aanwezig bij het bezoek van de Amerikaanse diplomaat.

Diverse actuele onderwerpen zijn tijdens het gesprek aan de orde gekomen. Tijdens het gesprek is er gesproken over samenwerking tussen de beide landen, de ontwikkelingen en standpunten ten aan zien van de buitenlandse politiek van Suriname en de Verenigde Staten.

Verder is aan de orde gekomen, de politieke situatie in ons land waaronder de rechtsstaat en de financieel-economische situatie in het land.

Er is voorts gesproken over hoe wij uit deze penibele situatie kunnen geraken en wat de lichtpunten zijn in de toekomst. Hoe de VS en de internationale gemeenschap ondersteuning kunnen geven voor de wederopbouw van het land, werd ook besproken. In de komende tijd zullen de gesprekken voortgezet worden.(GFC)