Samsung wil opvouwbare smartphone volgend jaar uitbrengen

🕔 12.sep 2017

Samsung wil volgend jaar voor het eerst een opvouwbare smartphone op de markt brengen. Dat schrijft NU.nl.

Koh Dong-jin, leider van de smartphonetak van Samsung, zegt dinsdag tegen de Korea Herald dat de opvouwbare smartphone op de planning staat.

“We zullen een opvouwbaar apparaat lanceren als we er volledig klaar voor zijn, en zijn van plan om dat volgend jaar te doen”, aldus Koh. Hij zegt dat er nog wel een aantal “technologische obstakels” moeten worden overwonnen.

Er gaan al lange tijd geruchten over het apparaat, maar het is voor het eerst dat een Samsung-topman hier in het openbaar uitspraken over doet. Volgens ZDNet zal het apparaat worden uitgebracht in de Galaxy Note-lijn. Dat betekent dat het toestel vermoedelijk in de herfst wordt gepresenteerd.

Het is niet bekend hoe de smartphone er precies uit zal zien. Vermoedelijk kan het apparaat worden uitgeklapt tot het formaat van een tablet. Enkele jaren geleden toonde Samsung al eens een conceptvideo over zo’n apparaat (zie foto).

Deze week verschijnt de Galaxy Note 8, de nieuwste phablet van Samsung. Volgens Koh doet het toestel het twee keer zo goed in de voorverkoop als de Galaxy Note 7. Dat toestel moest uiteindelijk werden teruggeroepen door brandgevaar. Het debacle kostte Samsung miljarden dollars.(NU.nl)