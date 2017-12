Samidin wenst duidelijkheid rond CLAD-rapporten

🕔 06.dec 2017

Volksvertegenwoordiger Naomi Samidin wenst van de regering te weten wat er met de CLAD-rapporten waarover ze de beschikking heeft, zal gebeuren. “We vragen hier dat die naar de pg worden gestuurd, want we willen weten of deze zaken wel worden opgepakt door het Openbaar Ministerie”. Ook over de stand van zaken met betrekking tot rapporten bij de pg, wenst de politica duidelijkheid.

“We hebben in elk geval dit jaar de Anti-corruptiewet aangenomen die ook al is afgekondigd. We zijn er allemaal blij om, want 2017 zou het jaar zijn van de aanpak van corruptie. We hebben nog een paar dagen voordat dit jaar om is. Ik kijk daarom in het kader van de aangenomen Anti-corruptiewet dat de in die wet genoemde commissie daadwerkelijk wordt ingesteld”, zegt Samidin.

Behalve de Anti-corruptiewet zijn er meer maatregelen nodig in het proces van het gestadig verminderen van de mogelijkheden voor mensen om corrupt te zijn, ook in de private sector, meent ze. ”Het gaat in alle processen om het brengen van transparantie, bijvoorbeeld de Wet op de Aanbesteding die we verwachten, de Comptabiliteitswet die we al hebben ingediend en waarin maatregelen kunnen worden verwerkt om de transparantie verder te vergroten”.(GFC)