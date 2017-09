‘Samenwonende vrouwen hebben gemiddeld minder zin in seks’

🕔 17.sep 2017

De kans dat je minder zin hebt in seks als je samenwoont, is twee keer zo groot bij vrouwen als bij mannen. Volgens onderzoekers moet dit probleem bij de persoon worden onderzocht en niet met pillen worden opgelost. dat meldt NU.nl.

De resultaten van het onderzoek werden deze maand in het BMJ Open gepubliceerd. Er is onderzoek gedaan naar de ervaringen van 5.000 mannen en 6.700 vrouwen tussen de 16 en 74 jaar.

Doordat vrouwen vaker gedwongen worden tot seks of een slechte eerste seksuele ervaring hebben, is hun libido lager dan dat van mannen. Stellen die geloven in de stereotypes dat mannen altijd meer zin hebben in seks dan vrouwen, passen zich volgens de onderzoekers ook aan aan dat beeld.

Van alle onderzoekdeelnemers gaf 15 procent van de mannen aan in het afgelopen jaar drie maanden of langer minder zin in seks te hebben gehad. Bij de vrouwelijke deelnemers was dit 34 procent. Vrouwen tussen de 55 en 64 jaar hadden gemiddeld het laagste libido, bij de mannen was de lust het laagst bij personen tussen de 35 en 44 jaar.

De onderzochte vrouwen met een laag libido waren vaak vrouwen die het afgelopen jaar drie of meer partners hebben gehad, samenwonen met kinderen onder de vijf jaar oud en niet dezelfde seksuele voorkeuren delen als hun partners.(NU.nl)