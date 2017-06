SAG: Ied-ul-Fitr, een grote dag van vreugde

🕔 25.jun 2017

Op de eerste dag van de Islamitische maand Shawwaal wordt het Ied-ul-Fitr feest gevierd. Het woord “Ied” staat voor zulk een blijdschap die herhaaldelijk terugkeert in het leven van een individu.

Ied-ul-Fitr betekent blijdschap voor het beëindigen van het vasten.

Deze blijdschap is in principe voor degenen die een maand lang voor hun Schepper honger en dorst hebben doorstaan. Het Ied-ul-Fitr feest straalt de Islamitische cultuur uit en geeft tevens de glorie van de Islam weer. Dit feest wordt gevierd uit vreugde en blijdschap dat men gedurende de maand Ramadan Gods zegeningen heeft mogen verkrijgen middels het nakomen van een Goddelijk plicht.

Als teken van ware vreugde, alsmede voor dankzegging aan God dat Hij ons in staat heeft gesteld om gedurende 29 of 30 dagen in de maand Ramadan te mogen vasten, verrichten de moslims op de dag van Ied-ul-Fitr twee rakaat gebed (Bron: Abu Daud Kitabus Salaat). De Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heeft omtrent dit feest heel wat richtlijnen gegeven.

Zo blijkt uit de hadies (overlevering) het volgende:

a. Het baden, poetsen en zich parfumeren behoren tot de Sunnah (praktijk/gewoonte) van de profeet (Bron: Ibne Maadja Kitaab Iqaamatis Salaat).

b. Het dragen van schone kleren en indien mogelijk van een nieuw kostuum behoort ook tot zijn Sunnah (Bron: Sunan Nisa-ie Kitaab Salatul Iedain).

c. De profeet spoorde iedere man, vrouw en kind aan om in dit feest te participeren, zo ook de vrouwen die in hun menstruatieperiode bevonden. Echter moesten deze laatsten niet deelnemen aan het Iedgebed, doch wel aan de smeekbede (Bron: Bukhari Kitabul Iedain).

d. Indien een vrouw niet over een sluier beschikt, dient zij één zien te lenen bij een andere vrouw (Bron: Bukhari Kitabul Iedain).

e. In de ochtenduren van de Ieddag was de profeet gewoon oneven aantal dadels tot zich te nemen alvorens hij voor het Iedgebed vertrok (Bron: Bukhari Kitabul Iedain). Deze Sunnah houdt in dat iedere moslim wat moet eten vóór hij naar de moskee voor het Iedgebed gaat.

f. De Heilige Profeet (vrede zij met hem) had de routine om via de ene weg voor het Iedgebed te gaan, terwijl hij via een andere weg huiswaarts keerde (Bron: Bukhari Kitabul Iedain).

g. Onmiddellijk na vertrek van huis uit zegde de Heilige Profeet (vrede zij met hem) tot bij aankomst op de plaats van het Iedgebed, voor en na het Iedgebed luidop de takbiers: Allaho Akbar Allaho Akbar, Laa ilaaha illallaaho, Wallaho Akbar Allaho Akbar, Wa lillahil-hamd (Allah is de Grootste (2x), Er is geen God behalve Hij, Allah is de Grootste, Alle lof behoort aan Allah). In de hadies is iedere moslim bevolen om zijn Ieds te versieren met de takbiers.

h. Bij aankomst op de plaats waar het Iedgebed zou worden verricht, leidde de Heilige Profeet (vrede zij met hem) allereerst het Iedgebed gevolgd door een toespraak waarin hij de aanwezigen van adviezen diende (Bron: Bukhari Kitabul Iedain).

i. Het Iedgebed wordt niet voorafgegaan door Azan (oproep tot het gebed) en Iqamah (Bron: Bukhari Kitabul Iedain / Muslim Kitaab Salaatul Iedain).

j. Het Iedgebed kan op een open veld of in de Iedghah en naar gelang de situatie ook in de moskee worden verricht (Bron: Abu Daud Kitabus Salaat).

k. Het Iedgebed moet vóór de afdaling van de zon van haar loodrechte stand worden verricht. Indien dat door omstandigheden niet mogelijk is, dan dient het Iedgebed op de tweede dag te worden verricht: in elk geval vóór de afdaling van de zon van haar loodrechte stand (Bron: Sunan Abu Daud Kitabus Salaat).

l. Het Iedgebed kan slechts gezamenlijk worden verricht en niet individueel (Bron: Abu Daud)

m. Het organiseren van sport en spel op de Ieddag wordt door de hadies bevestigd (Bron: Muslim Kitaab Salaatul Iedain).

n. Het betrekken van armen, wezen en behoeftigen in uw Iedvreugde wordt hoog aanbevolen.

Het Ied-ul-Fitr feest wordt dit jaar op maandag 26 juni 2017 gevierd. Moge de Almachtige Here een ieder in staat stellen om dit glorierijke feest op een zalige wijze te mogen vieren. Namens de Ahmadiyya Muslim Gemeenschap Suriname wordt het gehele Surinaamse samenlening een gezegend Ied-ul-Fitr toegewenst. Ied Mubarak.

De Surinaamse Ahmadiyya Muslim Gemeenschap

(GFC)