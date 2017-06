SAAA organiseert Book & Toy Drive

22.jun 2017

De Suriname America Alumni Association(SAAA)organiseert in samenwerking met de Amerikaanse ambassade, het Vrouwen Centrum en UNA Suriname een Book & Toy Drive.

De book en toy drive is gepland voor zaterdag 24 juni van 08:00 uur – 15:00 uur op het terrein van het Vrouwen Centrum aan de Frederik Derbystraat 62.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen tenminste één boek en/of een stuk speelgoed doneren aan de organisatie.

De boeken en het speelgoed welke op die dag verzameld worden, zullen na een selectie, geschonken worden aan scholen, kindertehuizen, buurt- en jongerenorganisaties en andere instellingen in geheel Suriname, naar behoefte.

De SAAA organiseerde in 2014 een succesvolle book drive en heeft gemeend het voor dit jaar te combineren met een Toy drive. Behalve het bevorderen van de leescultuur wil de SAAA, mensen het nut van hergebruik van informatie bijbrengen, maar bovenal mee helpen werken aan de ontwikkeling van Surinamers, in het bijzonder de jonge Surinamers.

De Suriname America Alumni Association bestaat uit leiders en toekomstige leiders, opvoeders, journalisten, academici, ondernemers en andere Surinamers die de Verenigde Staten van Amerika hebben bezocht voor studie en professionele uitwisselingsprogramma’s. Ze keerden naar Suriname terug met meer kennis in hun vakgebied, meer ervaring in het Amerikaanse politieke, economische en culturele leven en nog meer gedrevenheid om te investeren in de Surinaamse gemeenschap.

De Book & Toy drive is een publieke activiteit om terug te geven aan de Surinaamse gemeenschap en om meer bekendheid te geven aan de SAAA.

De SAAA vraagt eenieder om in zijn eigen werkkring, vriendengroep of in familieverband boeken en speelgoed te verzamelen en op 24 juni te brengen naar de book en toy drive. Individuele donaties zijn ook welkom.(GFC)