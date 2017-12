’s Lands organiseert ‘Owru Yari Cook-out’

Voor de tweede keer op rij organiseerde het personeel van ’s Lands Hospitaal een ‘Owru Yari Cook-out’. Zeven afdeling (of in combinatie) namen dit jaar deel aan deze editie die woensdag 27 december is gehouden op het grote parkeerterrein.

Allerlei gerechten en lekkernijen zijn aan de man gebracht tegen betaalbare prijzen. Onder andere was te verkrijgen Afingi soep, Pepre watra, Tjap soi kip, roti, anitri beri moksi alesi, bruine bonen etc.

De stands zagen er allemaal goed verzorgd uit, omdat een jury bestaande uit de directieleden Soenita Nannan Panday – Gopisingh (medisch-directeur) en Suze Holband (verpleegkundig-directeur) als fijnproevers de beste drie stands zou bepalen, waaronder de presentatie van de stand een belangrijke rol speelde. Andere beoordelingspunten waren smaak en texture en hygiëne.

Uiteindelijk lukte het de jury om de 3 beste stands aan te wijzen. Op de derde plaats eindigde stand ’t Poortje’ van de afdeling Bewaking & Beveiliging, de tweede plaats ging naar ’t Paviljoen van de maatschappelijke werkers en Interne Controle. De stand van het Laboratorium was goed voor de eerste plaats. De winnaars kregen elk voor hun spontane en sportieve deelname een cadeau van de organisatie.(GFC)