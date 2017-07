Ruzie tussen professoren Hubert Rampersad en Henri Ori

🕔 06.jul 2017

Er is ruzie ontstaan tussen de professoren Hubert Rampersad en Henri Ori. Beiden heren menen dat de ander een nep professor is.

Hieronder een correspondentie tussen Rampersad en de Vrije Universiteit waar Ori gastcolleges verzorgd:

Geachte Prof. Pauwels,

Uw professor Henri Ori heeft vandaag op Apintie TV in Suriname de volgende informatie verschaft:

1. Hij weerspreekt uw onderstaande verklaring over zijn professorschap aan VUB: Hij gaf duidelijk aan dat hij door VUB was benoemd als guest-professor en dat deze benoeming ook geldt als professor (check de video aub). Hij weet blijkbaar het verschil niet tussen een gastdocentschap en full-professor.

Hieronder treft u zijn interview van gisteren in in Starnieuws in Suriname, waarin hij zichzelf tegenspreekt en liegt. Op deze pagina http://vlir-iuc.uvs.edu/index.php/contact-us kunt u zien hoe hij zichzelf al jaren full-professor noemt om politiek te scoren en stoer te doen. Blijkbaar hebben jullie dit niet duidelijk naar hem gecommuniceerd. Hij suggereerde dat hij bij VUB is gepromoveerd, hetgeen hem het recht geeft om professor te spelen. Hij weet niet dat er strenge internationale normen hiervoor gelden.

3. Hij gaf in zijn Tv-interview bij Apintie TV vandaag aan dat ik een nep professor ben, dat ik nergens heb gewerkt als professor, dat ik een grote mislukkeling ben, dat ik wetenschappelijk niks heb gerealiseerd, en dat mijn eigen benoeming als professor op ADEK nep was (voor uw informatie: ik was tussen 1997-2001 de enige echte professor op Adek ooit waar een echte benoemingscommissie meer dan 6 maanden mijn benoeming had geëvalueerd, zie bijgaande beschikking).

In de bijlage treft u mijn CV aan en u bent vrij om alles wat hierin is opgenomen nader te onderzoeken of het klopt. Hieruit blijkt dat niet veel Belgische en Nederlandse full professoren op management/leadership gebied hieraan kunnen tippen en dat ze niet meer dan mij hebben gepresteerd. Ik denk dat u dit kunt beamen.

Het was daarom zeer pijnlijk voor mij om het leugenachtige interview van Ori vanavond op Apintie TV vanuit mijn huis in Miami via internet/telefoon te bekijken/beluisteren, zonder dat ik mezelf kon verweren.

Dit is typisch riooljournalistiek van Apintie TV; ze hebben me niet vooraf om een weerwoord gevraagd omdat Ori bij Apintie TV vast panel lid is bij hun politieke discussies, dus willen zijn reputatie als professor rechtovereind houden.

Ik verzoek u vriendelijk om de informatie in mijn bijgaande CV te vergelijken met de uitspraken van uw professor Ori en zelf te oordelen of zijn uitspraken wel of niet kloppen.

3. Uw professor Ori gaf aan dat hij juridische maatregelen tegen mij gaat nemen vanwege mijn onderstaande brief aan u gericht. Ik ga hetzelfde in België doen tegen uw universiteit.

Juridische maatregelen omdat ik correct heb aangegeven dat hij niet professorabel is; vergelijk zijn nep publicaties op deze pagina http://ub1.uvs.edu/site/local/File/lijst%20henry%20ori.pdf met mijn echte wetenschappelijke publicaties in mijn bijgaande CV en op http://tpsint.wixsite.com/tpsi/rampersad-s-papers-in-refereed-jour en http://tpsint.wixsite.com/tpsi/clients en oordeelt u zelf maar wat er mis is met deze zieke vent. Hij heeft helemaal niks wetenschappelijks in peer reviewed journals gepubliceerd (niet eens 1% van wat ik heb gepubliceerd)

Het blijkt dat de rector van ADEK (Jack Menke) en andere zgn. professoren op ADEK zoals Schalkwijk, Caram,… ook in hetzelfde schuitje zitten en ook niet veel wetenschappelijks hebben geproduceerd.

Waarom ik uw professor Ori heb aangepakt is beslist niet om wraak op hem te nemen vanwege zijn leugens over mij. Ik promoot innovatie en integriteit in het hoger onderwijs al jarenlang wereldwijd, ook hier in Amerika: zie https://pbuniversity-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/pbuniversity.wordpress.com/2014/03/07/why-traditional-corporate-governance-implementations-fail-and-lack-sustainability-2/amp/. Ik wilde via aanpak van Ori de kwaliteit van het onderwijs op ADEK verbeteren. Veel toptalenten worden daar gedupeerd door nep professoren en trekken weg. Mijn land Suriname kan zich hierdoor niet duurzaam ontwikkelen. En hiervoor wilde ik een stokje voor steken. Dit is mijn innerlijke plicht als internationale top wetenschapper.

Ik ben niet volmaakt en maak ook fouten, maar ik leer hieruit en word elke dag beter . Uw geweldige professor Ori heeft een zeer groot ego en leert niet van zijn fouten vanwege zijn arrogantie. Dit blijkt uit zijn interviews hierover.

Ik verzoek u om de resultaten van uw onderzoek inzake het professorschap van Ori eerlijk met mij te delen. Want op basis zijn beide interviews heeft hij gisteren en vandaag veel verwarring in de Surinaamse samenleving gecreëerd.

Zowel de Nationale Assemblee, de minister van Onderwijs, het personeel en studenten van ADEK en de totale pers in Suriname wachten met spanning ook op de resultaten van uw onderzoek.

Het verdient aanbeveling deze resultaten openlijk en eerlijk met ons te delen en deze niet achter gesloten deuren af te handelen. Alleen dit zal mij weerhouden om juridische maatregelen tegen uw universiteit te nemen en NVAO en het Ministerie van Onderwijs in België hierover te informeren.

De reactie van Pauwels:

“Dhr. Ori is momenteel geen personeelslid van de Vrije Universiteit Brussel en mag zich uiteraard zo niet bekend maken, noch de titel van full professor voeren.

Hij geeft enkel, samen met enkele andere externen, een gastcollege in het kader van het vak “Management and Innovation for the Social and Non-profit”.

Wij zullen hem, in samenspraak met de titularis van het vak, hierover interpelleren en hem nadrukkelijk verzoeken om zich voortaan correct kenbaar te maken voor wat betreft zijn relatie met de Vrije Universiteit Brussel”, aldus de eerste reactie van de Vrije Universiteit aan Rampersad”, aldus de reactie van de rector Pauwels.

De tweede reactie van de Vrije Universiteit:

In aanvulling op onze eerdere correspondentie bezorg ik u nog deze verduidelijking betreffende de specifiek Vlaamse invulling van de academische graden en betreffende de positie van de heer Ori.

Het Vlaamse regelgevend kader betreffende de inrichting van de universiteiten kent de titels “professor” of “full professor” niet. Die titels zijn niet wettelijk erkend en dus ook niet beschermd. In die zin maakte de heer Ori geen oneigenlijk gebruik van deze titels.

Het Vlaamse decreet Hoger Onderwijs onderscheidt vier academische graden binnen het zgn. “zelfstandig academisch personeel” (ZAP): docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar. Posities binnen het ZAP-kader kunnen alleen worden verworven na een openbare vacature en een selectie door een commissie met daarin externe deskundigen. Het reglement op het ZAP van de universiteit voorziet daarbuiten de categorie van “gastprofessor”.

Een gastprofessor wordt tijdelijk aangesteld en voor maximum vijf jaar, op basis van een specifieke deskundigheid, ten behoeve van onderwijs of onderzoek. Gastprofessoren worden niet aangesteld na een openbare vacature en externe selectie, maar op voorstel van de vakgroep en de faculteit. Gastprofessoren worden in regel niet bezoldigd.

Navraag in de betrokken vakgroep en de faculteit leert dat de heer Ori in het verleden aangesteld is geweest als gastprofessor. De ervaring van vakgroep en faculteit was positief, in die mate dat zij overwegen de heer Ori opnieuw voor te dragen als gastprofessor.

De Vrije Universiteit Brussel is gestoeld op een aantal beginselen, waaronder het principe van het vrij onderzoek. Voor zover wij kunnen nagaan is er niets dat er op wijst dat de heer Ori die beginselen heeft geschonden.

Ik hoop dat ik u hiermee duidelijkheid heb gegeven omtrent de specifiek Vlaamse invulling van de academische graden en omtrent de positie van de heer Ori.

Wat ons betreft is dit incident hierbij dan ook gesloten.

Rampersad is niet tevreden met het antwoord van de Vrije Universiteit en maakte dit duidelijk in een tweede e-mail.

Intussen heeft Ori laten weten juridische stappen te zullen ondernemen tegen Rampersad.(GFC)