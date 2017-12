Russische man overleden bij ongeluk met VR-bril

Een 44-jarige Russische man uit Moskou is overleden na een ongeluk waarbij hij een virtualrealitybril droeg. Het is voor het eerst dat er een dodelijk ongeluk gebeurt met een VR-bril. Dat meldt het Russische persbureau TASS. De man werd donderdag in zijn huis gevonden, schrijft NU.nl.

De man liep volgens de Russische Onderzoekscommissie door zijn appartement heen met de headset op zijn hoofd. Hij struikelde en viel tegen een glazen tafel aan. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij ter plekke stierf.

Wat de man precies bekeek op zijn headset en welke VR-bril hij gebruikte, is niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart naar het ongeluk.(NU.nl)