Russisch echtpaar vermoordde 30 mensen om op te eten

🕔 25.sep 2017

In Rusland zijn twee kannibalen aangehouden. Het stel, een man en een vrouw, had lichaamsdelen opgeslagen voor latere consumptie.

Het echtpaar dat in Krasnodar woont, heeft toegegeven waarschijnlijk 30 mensen te hebben vermoord; tot nu toe zijn slechts zeven slachtoffers geïdentificeerd.

De antropofagen worden verdacht al sinds 1999 mensen te ontvoeren, vermoorden en op te eten.

De man werd op 18 september aangehouden nadat restanten van een vrouwenlichaam waren gevonden in een militaire slaapzaal. In de bijkeuken van een kazerne waar de man werkte, werden nog meer lichaamsdelen gevonden in een emmer.

Hij beweert dat hij de lichaamsresten op straat had gevonden in het Aviagorodkagebied (in het district Krasnodar) en een selfie gemaakt waar het vlees op stond; de mobiele telefoon zou hij daarna zijn kwijtgeraakt.

De man werd aangehouden nadat de telefoon met daarop de schokkende beelden was gevonden.