Oog om oog, zeggen de Russen, en ontzeggen Amerikaanse legervliegtuigen de toegang tot hun vliegvelden nadat Amerika zijn nyet had uitgesproken over Russische vluchten over Alaska en Hawaii.

Amerikaanse plannen om Russische observatievluchten over Alaska en Hawaï te beperken, werden in september onthuld door de Wall Street Journal. Hoewel het besluit naar verwachting binnenkort zou ingaan, is er nog geen officiële aankondiging hiervan.

Rusland reageert alvast door het aantal vliegvelden dat openstaat voor Amerikaanse toestellen strikt in overeenstemming te brengen met de Open Skies-overeenkomst.

Volgens de VS heeft Moskou besloten om het bereik van observatievluchten te beperken tot 500 km boven de kleine Russische exclave Kaliningrad.

“Excessieve observatieactiviteiten belemmerden de operaties van de internationale luchthaven en burgervliegtuigen” is het argument van Moskou, dat de limiet van 500 km meer dan voldoende vindt om de hele exclave te observeren.