Rovers ‘goudmatten’ slaan op de vlucht

🕔 24.sep 2017

Een gemengde eenheid van de politie heeft op maandag 4 september tijdens verhoogde surveillance- en opsporingswerkzaamheden te Geyersvlijt Guillano S. (29) aangehouden.

Een benadeelde die naar de politie van het ressort Geyersvlijt belde, gaf aan dat vier mannen die verdacht werden van diefstal op de vlucht sloegen. Eén was het bos ingevlucht.

Het gaat volgens informatie van de politie om verdachten die in het binnenland zes matten waarop goud wordt opgevangen van een ondernemer hebben gestolen.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) speelde in op de melding die vervolgens via de Centrale meldkamer werd opgeroepen. Na ongeveer drie en een half uur werd Guillano, die zich onder een bladerdak had verschanst, aangehouden.

Volgens het onderzoek was Guilliano op diezelfde dag door ene “Busta” benaderd om met nog drie anderen het goud af te scheiden van de matten bij een zekere Brain waarna hij de matten weer moest helpen meedragen naar Klaaskreek. De matten waren enkele uren eerder afgestaan op de plek van bestemming. Guilliano zou daarvoor in Paramaribo een vergoeding krijgen.

De aangever tevens benadeelde die eveneens op 4 september naar zijn werkplek te Klaaskreek zou vertrekken, besloot voor zijn vertrek eerst na te gaan bij welk bedrijf in Paramaribo hij afspraken kon maken voor het verbranden van zijn koperen goudmatten ten einde het restant aan goud te kunnen bemachtigen.

Hij deed met twee vrienden het goudzuiveringsbedrijf aan. Tijdens het onderhandelen over de prijs viel het hem op dat er een aantal koperen matten met zijn merkteken in het bedrijf waren. De ondernemer belde met een vriend, die ook in het gebied werkzaam is, om na te gaan of alles op zijn concessie nog in orde was. Hij kreeg van de vriend te horen dat de matten uit zijn goudwinningsmachines door onbekenden waren gestolen.

Op dat moment kwam er een voertuig met de vier mannen aangereden. Twee van ze die waren uitgestapt, kozen het hazenpad bij het zien van de ondernemer en vluchten elk een andere richting op. De twee die nog in het voertuig zaten, reden weg.

Guillano is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau te Geyersvlijt. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is hij achter slot en grendel geplaatst. Aan de aanhouding van zijn vrienden wordt gewerkt.(GFC)