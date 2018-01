Rouwzitting ontaard in kappartij

De 49-jarige Jerrel M. is in de avond van woensdag 27 december door de politie van Flora aangehouden, nadat hij zijn broer had gekapt.

Bij aankomst van de politie was het slachtoffer André reeds door de familie afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.

Volgens verklaring van omstanders had de familie een rouwzitting. Op een bepaald moment pakte André een fles bier uit de koelkast. Zijn broer Jerrel sprak hem hierover aan.

De broers kregen een woordenwisseling die uitmondde in een vechtpartij. Op een bepaald moment greep Jerrel naar een scherp voorwerp, waarmee hij zijn broer een kapverwonding toebracht aan zijn achterhoofd.

Het scherp voorwerp is nog niet terecht. De politie van Flora zet het onderzoek in deze zaak voort.(GFC)