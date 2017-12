Rosebel geeft terug tijdens jaarlijkse Christmas Charity Event

🕔 12.dec 2017

Zestien instellingen hebben maandag een bijdrage ontvangen tijdens het jaarlijkse Christmas Charity Event van Rosebel Gold Mines. Tevens werden de vertegenwoordigers van deze instellingen getrakteerd op een feestelijke lunch in het Courtyard by Marriott, als dank voor hun werk gedurende het haast afgelopen jaar.

Sharmila Jadnansing, die namens de organisatie de aanwezigen een warm hart onder de riem stak, gaf het volgende aan: “Sinds 2011 wordt er binnen het bedrijf elk jaar weer uitgekeken naar het Christmas Charity Event. Dit is een traditie geworden waarbij we terug kunnen geven aan de gemeenschap. Als mijnbouwbedrijf weten we alles van hard werken. Maar het is ook goed om elk jaar stil te staan bij de talrijke, vaak onzichtbare krachten in de maatschappij, waarvan velen het eens zullen zijn dat deze mensen belangrijk, en misschien wel nóg zwaarder werk doen. We gedenken met name diegenen die zich continu inzetten om te zorgen voor kinderen, senioren, en burgers met speciale aandacht. Zij verdienen een warme dank.”

De instellingen uit verschillende districten konden dit jaar rekenen op een financiële bijdrage waren het Leger des Heils, weeshuis Eben Haezer, Stichting Rumas, Stichting Een Parel in God’s Oog, Huize Ashiana, Mr. Huber Stichting, Huize Betheljada, Zs. Dankers Centrum, SO/VSO Lion Jan Gruntjesschool, Nationale Stichting Blindenzorg Suriname, Stichting Matoekoe, Kinderhuis Sukh Dhaam, Bejaardencentrum Huize Albertine, Stichting Wi Oso, Stichting Bureau Dak- en Thuislozen en de Kennedy Stichting.

Emmy Hart van Stichting Rumas richtte het volgende woord aan het team van Rosebel : “wij geven, geven en geven. Je verricht je werk onbaatzuchtig. Hoe mooi is het dan als anderen begrijpen wat wij als instanties en organisaties doen. Jullie weten niet hoeveel dit evenement voor ons betekent”.

Tevens is Rosebel Gold Mines op zaterdag 16 december de hoofdsponsor van de Su Aid Rosebel Charity Walk. De inschrijfgelden van de deelnemers aan de 5 km wandel- en trimloop zullen in de pot van Su Aid worden gedoneerd. Su Aid zal deze donaties gebruiken voor projecten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Tenslotte heeft het bedrijf ook haar financiële bijdrage geleverd aan het Kabinet van de First Lady voor de jaarlijkse kerstviering met seniorenburgers.

De totale giften aan de Surinaamse samenleving in de laatste maand van het jaar zijn hiermee ruim SRD 350.000.(GFC)