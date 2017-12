Rol Suriname als exportland cocaïne neemt toe

🕔 08.dec 2017

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam maakte donderdag volgens de Telegraaf bekend dat eerder deze week in de haven in een container uit Suriname 184 kilo coke is ontdekt. Voor de smokkel is een 77-jarige man opgepakt.

Gedurende het hele jaar zijn forse partijen coke uit Suriname in de Rotterdamse haven onderschept. Dat begon in januari met een vangst van 473 kilo. In augustus werd, verdeeld over meerdere containers, 800 kilo ontdekt.

Half september volgde een partij van 363 kilo. Toen pakte de politie een havenmedewerker op met een Surinaamse achtergrond. De waarde van alleen al deze grote vangsten bedraagt bijna honderd miljoen euro.

Het smokkelprobleem speelt ook in andere landen, als België, Spanje en Frankrijk. Frankrijk wordt overspoeld door Surinamers met cocaïne. Dit jaar zijn op luchthavens ongeveer 5000 smokkelaars opgepakt, waarvan een kwart tot een derde uit Suriname komt, meldt de Telegraaf verder. Ze vliegen vooral vanuit Cayenne in Frans-Guyana.

Op het eiland Guadeloupe werd vorige maand op een containerschip dat op weg was naar Antwerpen, 750 kilo ontdekt. Spanje boekte in oktober een record met de vangst van 4000 kilo cocaïne uit Suriname.