‘Roker met hart- of vaatziekte leeft vijf jaar langer na stoppen’

🕔 04.dec 2017

Rokers met een hart- of vaatziekte die stoppen met roken leven gemiddeld vijf jaar langer. En de kans op een volgende hart- of vaatziekte wordt met gemiddeld tien jaar uitgesteld, blijkt uit een promotieonderzoek van arts-onderzoeker Johanneke van den Berg van UMC Utrecht.

“Ook op hoge leeftijd heeft stoppen met roken dus nog altijd zin, zelfs als je de zeventig gepasseerd bent. Uit het onderzoek blijkt dat ‘doorrokers’ meer last van hun vaten krijgen en ook de kans op een tweede hart- of vaatziekte is significant groter”, zegt Van den Berg aan Nu.nl.

Het effect van stoppen met roken is volgens haar groter dan preventieve behandelingen zoals het slikken van bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie.

Van den Berg deed onderzoek onder bijna vijfduizend patiënten met hart- of vaatziekten, van wie een derde bleef roken na bijvoorbeeld een eerste hartaanval, herseninfarct of dotterbehandeling. Zij pleit voor meer voorlichting over de gevaren van roken én de gevolgen van overgewicht.(NU.nl)