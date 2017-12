Roken beïnvloed vruchtbaarheid man en vrouw

Roken (of veel meeroken) beïnvloedt de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Vrouwen worden minder vruchtbaar, dit kan oplopen tot 30% minder kans per maand op een zwangerschap dan een niet-rokende vrouw. Gemiddeld is een niet-rokende vrouw na drie tot vier maanden zwanger.

Maar ook een rokende man kan de vruchtbaarheid beïnvloeden, omdat de hoeveelheid zaadcellen en de kwaliteit ervan afnemen. Ook kunnen mannen die roken impotent raken.

Verder verhoogt roken tijdens de zwangerschap de kans op problemen, zoals: een miskraam, de kans op een kind met een hazenlip of klompvoetje en vroeggeboorte.

Ook loopt u als vrouw kans een kind te krijgen met aangeboren afwijkingen, zoals: lager geboortegewicht, vatbaarheid voor infecties, astma en latere groei- en ontwikkelingsproblemen. Niet te vergeten, kan doodgeboorte ook een gevolg zijn van roken en meeroken.