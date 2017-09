RO loopt achterstand uitbetaling gezagsdragers in

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal binnenkort van start gaan met de uitbetaling van de achterstanden die de overheid heeft bij de traditionele gezagsdragers. De achterstand wordt ingelopen met twee tranches van zes maanden.

Minister Edgar Dikan zegt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat de overheid met een duurzaam model komt zodat de gezagdragers nu op tijd hun gelden kunnen ontvangen.

De bewindsman benadrukt dat met de Surinaamse Postspaar Bank (SPSB) een model wordt geintroduceerd waarbij de betrokkene een bankpas krijgt. Het uitbetalen zal dan op deze manier veilig en efficient geschieden.

De bank gaat volgens minister Dikan ook alle bijkomende kosten op zich nemen. De bank is verder bereid om te investeren in de infrastructuur in het binnenland en wel op strategische lokaties zodat de traditionele gezagsdragers gemakkelijk toegang hebben tot de pinautomaat.

Landelijk telt ons land ongeveer 1900 gezagsdragers waarvan 500 op verzoek van delen van de traditionele leiding per kas worden uitbetaald. Wat voor enige stagnatie heeft gezorgd is het feit dat de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD) ook bezig was met een onderzoek ten aanzien van de verrekening van de gelden. Met het nieuw model moet het ongerief tot het verleden behoren.(GFC)