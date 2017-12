RGD opent polikliniek te Canawapibo

🕔 15.dec 2017

De Stichting Regionale gezondheidsdienst (RGD) heeft te Canawapibo, Commewijne, een polikliniek geopend. De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, deed een beroep op de bewoners goed gebruik te maken van zowel de kliniek als de begeleiding van de gezondheidswerkers om hun gezondheid op peil te houden.

RGD-directeur Edwin Noordzee memoreerde de goede samenwerking die er is tussen de verschillende districtscommissariaten en de RGD bij de bouw of renovatie van de RGD-faciliteiten in de verschillende districten. Hij kreeg hierin bijval van districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuidoost, die in zijn periode als dc van Commewijne ook aan de wieg heeft gestaan van het initiatief voor de bouw van dit gebouw.

De kliniek herbergt een huisartsenpraktijk, apotheek, laboratorium en een spoed hulppost. Zwangeren kunnen er ook terecht voor begeleiding voor, tijdens en na de bevalling. Ouders of verzorgers van zuigelingen en peuters zijn ook welkom op het consultatiebureau. Er wordt verder gezondheidsvoorlichting in het algemeen en over chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en diabetes in het bijzonder gegeven.

De RGD gaat gestaag verder met het brengen van de gezondheidszorg dichtbij huis van de cliënten. Hierdoor werkt ze hard aan haar doel om te zorgen voor “gezonde mensen in gezonde gemeenschappen”.(GFC)