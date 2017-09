RGB stelt korte evaluatieperiode in

🕔 18.sep 2017

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer(RGB) is in juli gestart met het uitreiken van grondhuurbeschikkingen en heeft tot nu toe meer dan 1500 beschikkingen uitgereikt in de gebieden Apoera, Wanica en Commewijne.

De uitgereikte beschikkingen omvatten bereidverklaringen, toewijzigingsbeschikkingen, goedkeuringsoverdrachten en conversies van erfpacht naar grondhuur.

Tijdens de uitreikingen is op basis van de gestelde vragen het ministerie duidelijk geworden dat vele burgers niet bekend zijn met de procedure voor het verkrijgen van rechtszekerheid op de door hun aangevraagde grond.

Onwetendheid, maar ook vertrouwen stellen in de verkeerde personen, leidt ertoe dat beschikkingen van burgers komen te vervallen en zij het proces ter verkrijging van de rechtszekerheid op hun grond opnieuw moeten starten.

Het opnieuw starten van het proces jaagt het ministerie in de kosten, waardoor besloten is om tijdens de uitreikingen een informatiestand op te zetten, waar de belanghebbenden gelijk voor informatie langs kunnen. Daarnaast zal via de media de voorlichting naar de burger toe opgevoerd worden.

Het ministerie maakt elke keer gebruik van de gelegenheid, om een beroep op de gemeenschap te doen, zich niet te laten misleiden door beloften van derden, ook niet van RGB-ambtenaren, als zouden zij ervoor kunnen zorg dragen dat u uw grondbeschikking zal krijgen. Ten overvloede worden personen erop geattendeerd dat het slechts de minister van RGB is, die na goedkeuring een beschikking kan ondertekenen.

De resterende weken in de maand september heeft het ministerie uitgetrokken ter evaluatie van de voorgaande uitreikingen, waarna in oktober de voortzetting van de uitreiking in Saramacca plaats zal vinden.

Hierna zal het ministerie met dezelfde voortvarendheid te werk gaan, om de aanvragen van de overige districten af te handelen. Het ministerie streeft ernaar om binnen korte tijd de achterstand in alle districten in te lopen.(GFC)