Renovatie traditionele klinieken Inheemse gemeenschappen afgerond

🕔 07.jul 2017

Op 30 juni werd het project “Renovatie van Traditionele Klinieken in Inheemse Gemeenschappen” afgerond met een toespraak van mevrouw Miyuki Shinoe, Tweede Secretaris van de Ambassade van Japan.

De eindceremonie vond plaats in de kliniek van het Inheems dorp Tepu in het Tapanahony gebied.

Naast een aantal genodigden, waren de inwoners van de Pelelu Tepu gemeenschap aanwezig en de initiatiefnemer van het project, het Amazon Conservation Team (ACT).

Japan heeft financiële steun verleend aan de renovatie van een aantal traditionele klinieken in de dorpen Tepu, Apetina en Sipaliwini in het kader van Japans Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, ook bekend als de GGP.

Doel van het project is het ontwikkelen en verbeteren van duurzame gezondheidszorg voor de inwoners van de zuidelijke binnenlandse dorpen Tepu, Apetina en Sipaliwini. Op 21 maart 2016 tekende de ambassade van Japan een subsidiecontract met het Amazon Conservation Team in Suriname.

Sindsdien is een actieve samenwerking ontstaan tussen beide partijen. In de afgelopen vijftien jaar heeft ACT zich ingezet voor de verbetering, bescherming en het behoud van inheemse en marron gemeenschappen in Suriname.

In de toespraak van Shinoe werd dan ook een speciaal woord van dank gericht aan ACT directeur Minu Parahoe en Finance Manager Audrey Berenstein die alle lof kregen voor hun inzet en toewijding aan dit project en de prestaties ervan.

In het kader van genoemd GGP-project hebben drie inheemse gemeenschappen geprofiteerd van waardevolle middelen, die allemaal bedoeld waren om de ontwikkelingsbehoeften van bewoners in de dorpen Tepu, Apetina en Sipaliwini te versterken.

De bestaande gezondheidsklinieken zijn gerenoveerd waarbij rekening is gehouden met de hygiënische, veiligheids- en afvalbeheersomstandigheden van deze centra, waaronder inkoop van wasbakken, diepvriezers, kasten, wachtstoelen, basis medische benodigdheden (zoals EHBO dozen) en de installatie van een aantal zonnepanelen.

“De ceremonie van vandaag laat zien hoe sterke bilaterale betrekkingen worden gebouwd, niet alleen via intergouvernementele interactie, maar ook door middel van coöperatieve inspanningen op de gemeenschap gebaseerd, grassroots niveau. Het GGP-programma is bedoeld om de menselijke veiligheid in de wereld te bevorderen door non-profitorganisaties te ondersteunen, met name gericht op gebieden die de basisbehoeften van de mens willen verbeteren. Als zodanig heb ik geen twijfel dat dit project echt aan de ‘fundamentele menselijke behoeften voldoet’ en we zijn erg blij dat we met de GGP kunnen helpen”, aldus Shinoe.(GFC)