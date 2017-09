Regering voegt daad bij woord met lancering Ondernemersdesk

🕔 22.sep 2017

Met de lancering van de Ondernemersdesk (O-desk) voegt de Surinaamse overheid de daad bij het woord als het gaat om stimuleren van ondernemerschap in Suriname. Vanaf 30 september kunnen startende ondernemers met vragen over ondernemerschap terecht bij de Ondernemersdesk via de website www.O-desk.sr.

Voor persoonlijk contact kunnen ondernemers terecht bij de O-desk op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T).

De O-desk wil ondernemers helpen om hen vanaf het begin van hun onderneming, bij elke stap die wordt ondernomen, van praktische informatie te voorzien en advies te geven. Het gaat om advies op allerlei gebieden van het ondernemen zoals administratie van het bedrijf, het opzetten van de boekhouding en het doen van belastingaangiftes enz. De O-desk verzorgt ook ondernemerstrainingen.

Bij de O-desk staan de ondernemers centraal, waarbij interactie en netwerken tussen ondernemers gestimuleerd wordt. De O-desk is een van de middelen die de overheid inzet om ondernemerschap in Suriname te stimuleren.

De regering doet dit om de Surinaamse economie te verbreden waardoor het land minder afhankelijk wordt van importproducten en de inkomsten van natuurlijke hulpbronnen en buitenlandse multinationals. Dit zal ook leiden tot meer werkgelegenheid en groei van de export.

Meer export zorgt voor meer buitenlandse valuta en dat is gunstig is voor de handelsbalans. Een bijkomend voordeel van meer ondernemerschap is dat het tot een verschuiving op de arbeidsmarkt zal leiden van de publieke naar de private sector.

Behalve het lanceren van de O-desk heeft de regering ook een beleid ontwikkeld om Surinamers te stimuleren ondernemer te worden. Om dit beleid te maken en uit te voeren is het Onderdirectoraat Ondernemerschap sinds juni 2017 versterkt met speciaal getrainde medewerkers.

Een onderdeel van het ondernemersbeleid is het financieel ondersteunen van mensen die een kleine of middelgrote onderneming (KMO) op willen zetten of hun bestaande bedrijf willen uitbreiden. Het gaat dus om starters en doorstarters. Hiervoor is het KMO-fonds in het leven geroepen. Via dit fonds kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een lening tegen gunstige rentetarieven krijgen.

Deze website is een onderdeel van het project “Strengthening SME Support Services in Suriname”, dat door de Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) gefinancierd wordt.

Voor meer informatie kunt u bellen met 402080/403022 toestel 1082.(GFC)