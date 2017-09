Regering verwacht aardige bijdrage uit goudsector

🕔 30.sep 2017

Voor het dienstjaar 2018 verwacht de regering een aardig bedrag aan inkomsten uit de goudsector. De raming is gesteld op SRD.390 miljoen.

Het bedrag is gebaseerd op de huidige goudprijs van USD 1300 per troy once. De afdrachten van IAMGOLD zijn geprojecteerd op 18 miljoen USD en die van NEWMONT op USD 34 miljoen.

Dit zei waarnemend president Ashwin Ashin bij de presentatie van de jaarrede. De Regering zal voor wat de goudsector betreft ook de overeenkomst met NEWMONT verder inhoud geven om door middel van goed overleg te komen tot duidelijke afspraken voor verdere exploratie en exploitatie van geïdentificeerde goudvoorkomens.

Onze nationale inkomsten zien er alleen al door deze grote goudvondsten en de bevestiging van grote olie-voorkomens in zee, voor de komende decennia, relatief gunstig uit. Dit geeft echter nog niet de noodzakelijke weerbaarheid aan onze economie en de nodige bescherming tegen het risico van crises, aldus de waarnemend president.

Volgens hem moeten we als volk blijven werken aan het verder weerbaar maken van onze economie. ‘Slechts blijven leunen op de niet hernieuwbare sector, zal ons in een vicieuze cirkel van schommelende inkomsten gevangen houden. De werkelijke oplossing is de verbreding van de basis van de economie en wij weten dat de weg daarnaartoe geen gemakkelijke is’, aldus de waarnemend president.

Hij gaf ook aan dat ons onderwijs bijvoorbeeld zich nog meer moeten toespitsen op het continu kunnen leveren van geschoolde arbeidskrachten aan deze sectoren. Ook universiteit zal moeten inspelen op de technologische ontwikkeling van deze sectoren door onderzoek en het leveren van topkader.(GFC)