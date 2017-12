Regering en coalitiefractie bespreken pijnpunten

🕔 05.dec 2017

De regering en de coalitiefractie in De Nationale Assemblee zijn bijeengekomen om over een aantal pijnpunten van gedachten te wisselen. Het onderhoud dat maandagmiddag plaatsvond, was nodig om onder meer na te gaan wat op basis van de nog goed te keuren begroting van 2018, wel of niet realiseerbaar is.

Door deze belangrijke meeting ging de voor geplande DNA – vergadering niet door aangezien de coalitiefractie zich ook moest voegen bij dit gesprek dat geleid werd door president Desiré Bouterse.

Vicepresident Ashwin Adhin verklaarde na afloop van deze vergadering tegenover journalisten dat er een nota van wijziging komt waarin een aantal zaken wordt opgenomen. “De begroting zal heel strak gevolgd worden. De coalitiefractie heeft ook haar grieven aan de regering kenbaar gemaakt”, zegt hij.

Partijen hebben een aantal zaken op tafel gelegd, waarbij centraal het verhogen van de staatsinkomsten, stond. De maatregelen die doorgevoerd zullen worden, hoeven niet pijnlijk te zijn maar wel noodzakelijk.

Ofschoon de afgelopen dagen het ministerie van LVV onderwerp van gesprek was in het parlement in de kwestie rond de visvergunning zei de vp dat daar niet de nadruk op lag.

Op vragen met betrekking tot de afbouw van subsidie bij de EBS werd gesteld, dat zolang die betaald moet worden om de stroomvoorziening te garanderen, dat normaal zal plaatsvinden. Er komt een structurele hervorming binnen de onderneming waarbij meer energieproducenten op de markt worden toegelaten.(GFC)