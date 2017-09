Rechter die jonge vrouw liet lopen, nu zelf onder vergrootglas

🕔 30.sep 2017

De instantie die in Engeland het professionele gedrag van deelnemers in rechtsprocessen in de gaten houdt, gaat onderzoek doen naar de rechter die onlangs een jonge studente vrijsprak omdat zij “te intelligent” zou zijn.

Rechter Ian Pringle liet Lavinia Woodward als vrije vrouw de rechtszaal verlaten, hoewel zij op verschillende punten schuldig was bevonden.

Woodward had bekend dat zij haar vriend in een dronken bui met een broodmes in zijn been had gestoken en hem verwondingen in zijn handen had toegebracht.

Daarvoor had zij hem in het gezicht geslagen en met flessen bekogeld. En dat was niet de eerste keer: zij had de vriend twee keer eerder ook al mishandeld.

De Judicial Conduct Investigations Office (JCIO) bevestigde vrijdag dat een onderzoek is geopend naar de rechter om na te gaan of hij zich beroepsmatig heeft misdragen.