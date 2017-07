Rampersad: Ori heeft vrij spel in Suriname vanwege gebrek regels MinOWC voor professorschap

🕔 07.jul 2017

Dit schrijft professor Hubert Rampersad in een e-mail aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Er is ruzie ontstaan tussen Rampersad en Ori.

Hieronder de brief van Rampersad:

Geachte minister Peneux,

Zoals uit onderstaande email uitwisseling tussen Vrije Universiteit Brussel (VUB) en mij blijkt, mag iedereen in Vlaanderen zich guest-professor of professor noemen omdat deze titels in Vlaanderen niet wettelijk zijn erkend is en daar ook niet beschermd zijn. Ik heb begrepen dat dit nergens in de wereld zo is, behalve in Vlaanderen. Zelfs in Guyana, Trinidad, Haitie en Nigeria,.. is het niet zo.

Dit betekent dat bijvoorbeeld Rachied Doekhie zich ook professor in Vlaanderen mag noemen omdat hij daar een keer op vakantie was en een keer op doorreis naar een parlementaire meeting in Brussel was gegaan. Echter, dit betekent niet dat Rachied zijn professor titel van Vlaanderen ook officieel bij de overheid, in de DNA of op ADEK mag gebruiken.

Nergens in de wereld is het toegestaan (behalve in Suriname) dat een professor of guest professor titel van een ander land automatisch ook bij de overheid of op een universiteit in een ander land gebruikt mag worden. Alleen in Suriname is dit blijkbaar wel toegestaan vanwege gebrek aan regels hierover. Henry Ori heeft hier handig en dankbaar misbruik hiervan gemaakt (hij kent de mazen in de wet en de regels). De fout ligt dus niet bij VUB, maar bij MINOWC, ADEK en Ori.

MINOWC had deze richtlijnen moet opstellen en op ADEK moeten implementeren waardoor Ori deze titel niet illegaal zou kunnen gebruiken, zoals hij nu doet. Ori weet als gepromoveerde dat dit niet zomaar mag en heeft het toch gedaan omdat hij vrij spel heeft vanwege gebrek aan regels in Suriname hierover. Hij heeft in de afgelopen jaren de Vlaamse professor titel onrechtmatig systematisch op ADEK gebruikt, check zijn website.

Voorts heeft MINOWC nooit concrete richtlijnen voor ADEK opgesteld inzake internationale criteria waaraan professoren moeten voldoen (minimaal 7 peer-reviewed papers in internationale wetenschappelijke journals, boeken, gepromoveerd, etc.). Dit heeft de kwaliteit van het onderwijs op ADEK nadelig beïnvloed en duurzame ontwikkeling van Suriname ernstig belemmerd. Als Ori de professor titel op ADEK mag gebruiken dan mag Rachied Doekhie dit ook in de DNA doen.

Voorts moet elke professor wereldwijd eerst grondig gescreend worden door een benoemingscommissie, waarna deze professor dan een Oratie rede moet houden. Zo is het met mij gegaan toen ik professor op ADEK werd in 1998. Wanneer en waar hebben Ori en Doekhie hun Oratie gehouden? Ziet u met dit voorbeeld wat voor chaos er momenteel in Suriname nu heerst vanwege gebrek aan duidelijke regels hierover?

Voorstel: Ik bied u nogmaals geheel GRATIS mijn hulp aan om de bovengenoemde regels onmiddellijk op te stellen en z.s.m. op ADEK te helpen implementeren. Ik doe dit in het belang van duurzame ontwikkeling van Suriname. Ik ben hiertoe gekwalificeerd, zie mijn bijgaande CV.

Tot slot hier een bericht naar mij gestuurd door een gedupeerde ADEK student:”Beste Prof. Rampersad, Ik ben het helemaal met u eens dat Shalkwijk en Menke ook nep professoren zijn. Zij zijn indertijd benoemd tot prof toen LieFo Sjoe voorzitter was van ADEK. Li Fo Sjoe had zichzelf etoen en eredoctoraat gegeven en Menke en Schalkwijk benoemd tot professor. Geen van beide heren hebben ooit wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Vanaf ze hoogleraar zijn heeft Menke recent zijn eerste promovendi afgeleverd en Schalkwijk levert in 2018 zijn tweede kandidaat af.

In Suriname kan je tot je dood professor blijven zonder ooit maar 1 wetenschappelijk artikel te hebben gepubliceerd of voldaan te hebben aan het criterium om om de zoveel tijd een x- aantal promovendi af te leveren en wetenschappelijke artikelen in refereed journals te publiceren. Er is geen controlerende instantie die daarop toeziet. Ze hebben ooit samen een promotieklas opgezet die ook mislukt is. Alles wat er aan sucesvolle hindoestaanse hoogleraren bestaat haten ze letterlijk. Ze haten u ook heel erg”.

Tot slot wil ik melden dat ik geen NDPer ben zoals Ori beweert. Hij vertelt hoe hard hij werkt op ADEK, hoe geliefd hij is bij zijn staf en studenten, dat hij zijn professorstitel legaal gebruikt omdat hij professor is in Vlaanderen, hoe geweldig goed hij is en hoe slecht en ongeschikt ik ben (kijkt u naar mijn bijgaande cv en oordeelt u zelf wie liegt en bedriegt).

Maar hij vertelt niet hoeveel wetenschappelijke papers hij internationaal heeft gepubliceerd, hoeveel boeken internationaal, waar de ADEK beschikking van zijn professorship benoeming is (de mijne is in de bijlage), wanneer hij zijn Oratie rede heeft gehouden? etc.

Hij leidt u allemaal om de tuin en jullie trappen er helaas allemaal in. Ik heb ook fouten gemaakt in het verleden, heb hiervan geleerd en ben er uiteindelijk beter van geworden. Maar ik heb nooit voor professor gespeeld toen ik vroeger guest-professor was in 30 landen.

Deze case gaat nu om 2 aparte zaken: 1) Ori gebruikt zijn professortitel op ADEK onrechtmatig en het is de taak van MINOWC om hem onmiddelijk tot orde te roepen en 2) Ik eis een rectificatie c.q. schadevergoeding van VUB omdat Ori een “guest-professor” van VUB is (een nep professor die niet aan internationale eisen voldoet, maar in Vlaanderen mag blijkbaar alles)”.(GFC)