Ram Ramnathie PvdA-kandidaat voor Hoogvliet

🕔 05.jul 2017

Satya Dharma draagt de heer Ram Ramnathie voor als PvdA kandidaat voor de verkiezingen van de Gebiedscommissie in Hoogvliet op woensdag 21 maart 2018.

Ram Rambatsingh van Satya Dharma Hoogvliet zegt dat Ramnathie heel transparant en zeer betrokken is bij Hoogvliet en hij spreekt duidelijke en heldere taal.

Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben de Hindoestanen uit Hoogvliet massaal gestemd op de PVV van Geert Wilders. Wij willen deze kiezers terug voor de PvdA.

De PvdA zal het ontzettend moeilijk hebben want ook DENK en Nida gaan meedoen in Rotterdam. Deze gaat ten koste van PvdA zegt Rambaratsingh.

Sinds 1994 is Ramnathi actief in Hoogvliet met name voor de Hindoestaanse ouderen en de sociaal zwakkeren.

Onderwijs en diversiteit spreken hem bijzonder aan. Hij zal zich als lid vooral inzetten voor alle 34.000 inwoners van Hoogvliet.

De heer Ramnathie roept de Hoogvlietse gemeenschap op om alvast lid te worden van de PvdA. Het zijn de leden die uiteindelijk bepalen of hij op de lijst geplaatst zal worden.

Voor euro 2,- kan men al lid worden van de PvdA.

Ram is sinds 2000 tot heden omroeper bij Radio Sunrise uit Rotterdam en is vaker betrokken geweest en heeft menigmaal ingesproken in de deelgemeente Hoogvliet.(GFC)