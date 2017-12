Puistje wordt tumor van vijf kilo

Het begon als een puistje, maar het leven van de veertienjarige Emanuel Zayas is ernstig in gevaar doordat het pukkeltje naast zijn neus uitgroeide tot een tumor zo groot als een basketbal.

Als er niets aan wordt gedaan, kan de tumor zijn nek breken of hem verstikken.

Ademen gaat moeizaam omdat de tumor, die nu al vijf kilo weegt, op zijn luchtpijp drukt en hij is ondervoed omdat eten en slikken moeilijk gaat.

Emanuel lijdt aan polystotische fibreuze dysplasie. Dat is een stoornis in het bot die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van gezond botweefsel. Hiervoor in de plaats vindt men bindweefsel, meestal op de plek waar men beenmerg verwacht.

Zijn ouders brachten hem uit zijn geboorteland Cuba naar Miami, waar hij wordt behandeld door dokter Robert Marx, hoofd van de orale en maxillofaciale chirurgie aan de Universiteit van Miami.

Zij kwamen in contact met Marx via een Amerikaanse missionaris die op Cuba werkt.

De heelkundige legt uit dat vier chirurgen ongeveer 12 uren nodig zullen hebben om de tumor te verwijderen en Emanuels gezicht te reconstrueren. De artsen moeten erop letten dat de volledige tumor wordt weggehaald, zodat hij niet weer aangroeit.

Daarna zullen nog meer reconstructieoperaties nodig zijn voor zijn wangen, kaak en de rest van zijn gezicht.

De artsen doen de operatie als vrijwilliger, maar weldoeners halen ook geld op om te betalen voor medicijnen en andere zaken die Emanuel nodig heeft voor zijn herstel. Daar zal ongeveer 200.000 dollar voor nodig zijn, schat dokter Marx.