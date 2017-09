Psycholoog schiet op kerkgangers, één dode

🕔 25.sep 2017

Bij een schietpartij in een kerk in de Amerikaanse staat Tennessee kwam een vrouw om en raakten zeven personen gewond. De dader is een 25 jarige man die in Soedan is geboren maar al jarenlang in Amerika woont.

Emanuel Kidega Samson studeerde psychologie in de VS nadat hij in de negentiger jaren emigreerde uit Khartoem in Soedan. Volgens zijn Facebookprofiel is hij een fanatiek bodybuilder.

Hij schoot zondagmorgen een vrouw dood voor de Burnette Chapel Church of Christ in Antioch, waar hij tot enkele jaren terug nog lidmaat was.

Vervolgens ging hij gemaskerd de kerk binnen, waar een dienst gaande was, en opende het vuur op de kerkgangers.

Een usher probeerde hem te ontwapenen maar Samson sloeg hem met zijn pistool in het gezicht. De usher rende vervolgens naar zijn auto om zijn eigen wapen te pakken.

In de kerk raakte hij opnieuw in gevecht met Samson, waarbij deze zichzelf per ongeluk in het been schoot.

Het is nog niet duidelijk wat het motief van Samson was voor de schietpartij.