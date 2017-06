Protestmanifestatie Neus 20 juni op Onafhankelijkheidsplein: het is onze plicht

🕔 18.jun 2017

Maisha Neus, die onlangs bekend werd vanwege haar acties tegen de regering Bouterse/Adhin, organiseert op dinsdag 20 juni een protestactie op het Onafhankelijkheidsplein.

Ze schrijft het volgende hierover op haar pagina:

“Het is onze plicht. Huize Betheljada trekt aan de bel. Huize Arya DeWaker trekt aan de bel. De rechten van kinderen zijn bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting.

Suriname heeft dit internationaal verdrag getekend. Het is niet alleen de plicht van de overheid maar van de gehele samenleving. Van de leiding van de tehuizen, van alle vaders en moeders, van alle daadkrachtigen, het is een plicht van alle mensen om op te komen voor de belangen en rechten van onschuldige kinderen. Dat is altijd valide en humaan”, aldus Neus.

Opmerkelijk is dat gekozen is voor het Onafhankelijkheidsplein dat voor onbepaalde tijd niet toegankelijk is, vanwege werkzaamheden. Hoelang deze werkzaamheden van de overheid zullen duren, is niet bekend. Het districtscommissariaat heeft de afgelopen periode steeds vergunningen van actieleiders om te protesteren op het Plein geweigerd.(GFC)