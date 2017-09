Prominente VHP’er Sharda Thakoer zegt lidmaatschap partij op

🕔 16.sep 2017

De advocaat en prominent lid van de Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP), Sharda Thakoer, heeft het lidmaatschap van de partij opgezegd. ” Bij deze maak ik gebruik van mijn democratisch recht om aan u wereldkundig bekend te maken dat ik onlangs op 5 september 2017 mijn lidmaatschap onder deze huidige leiding van de VHP heb opgezegd daar ik mij niet kan verenigen met de onaanvaardbare inzichten en handelingen van bepaalde personen binnen het Dagelijks Bestuur van het hoofdbestuur van de partij”, schrijft ze.

Thakoet vervolgt met: “het functioneren zijdens mij binnen de partij was al een geruime tijd verstoord door sommige leden van de partij maar wanneer ik zie dat ongeoorloofde handeling(en)oftewel kwade opzet zichtbaarder beginnen te worden rest mij niets anders dan uit zelfrespect het lidmaatschap op te zeggen want ik laat mij niet sollen.

Hoezeer mijn weloverwogen besluit niet over één nacht ijs is gegaan zult u zeker het meemaken dat men zijn eigen falen zal miskennen en anderen zal aanzetten het tegendeel te willen bewijzen over mijn reeds genomen besluit.

Eén van de goedkope redenen dat men zal aandragen is dat ik ter wille van hogere positie binnen de partij het besluit voornoemd heb genomen en daarom ontevreden ben of dat ik verkocht ben geworden aan de tegenpartij maar zolang je prodeo met alle oprechtheid je krachten geeft aan de partij wordt je gekenmerkt als een “werkpaard” daar “sierpaarden” nimmer dit onderspit hoeven te delven.

Naar mijn mening is men onder deze leiding nog niet politiek volwassen genoeg om in de politiek alle plussen en minnetjes op een rijtje te zetten en te evalueren om daaruit het resultaat in de politieke organisatie toe te passen om zorg te dragen voor de continuïteit van de organisatie.

Indien het nog zo door zal gaan binnen de partij wat ik heb mogen ervaren zal deze naar de verdoemenis worden gebracht.

U zult in het vervolg meer berichten van anderen zien verschijnen en waar meer belangrijke zaken uit de doeken gedaan zullen worden, want niet alleen ik maar ook anderen zijn al beu van het handelen en wandelen van de voorzitter”, aldus Thakoer.(GFC)