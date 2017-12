Project “Kibii Aleng Wataa” opgeleverd

Middels de onthulling van een gedenksteen is het project “Kibii Aleng Wataa” voor Ovia-Olo opgeleverd. In totaal zijn 25 huishoudens van het dorp voorzien van een dakgoot en durotank. Het regenwater zal in de durotanks worden opgeslagen voor gebruik. 20 dorpelingen hebben een Gawasa cursus van de SAO gevolgd.

De uitvoering van het project heeft twee jaar in beslag genomen. De UNDP stelde middelen beschikbaar voor de uitvoering van het project. UNDP vertegenwoordiger, Alexis Armstrong beseft het belang van het waterproject voor de gemeenschap. “Water is leven. Daarentegen kan vervuilt water voor een heleboel ellende zorgen. Het is van zeer groot belang dat wij de hygiëne van het drinkwater niet uit het oog verliezen”, gaf hij de dorpelingen mee.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling sprak de hoop uit dat het dorp, in de nabije toekomst, zou mogen beschikken over een gedegen water leiding en 1x24uur electricteit, zoals dat is in andere delen van het land. Dikan feliciteerde het dorp met het project. Het is voor hem een waar genoegen deelgenoot te mogen zijn van de oplevering.

De minister bracht zijn dank uit aan de UNDP, FOB, SAO en het commissariaat van Marowijne voor hun bijdrage aan het project, meldt het Burger Informatie Centrum Marowijne.(GFC)