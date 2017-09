“Proces dekolonisatie van de geest gestart in Suriname”

“Vandaag zijn we deelnemers aan een proces van dekolonisatie van de geest” opende vicepresident zondag zijn toespraak. In het bijzijn van vicepresident Ashwin Adhin werd het standbeeld van Janey Tetary afgelopen onthuld op de plek waar kortgeleden het beeld van de toenmalige agent generaal Barnet Lyon voor het laatst stond. Tetary’s bronzen beeld prijkt vanaf zondagmiddag voor het presidentieel paleis.

“Emancipate yourself from mental slavery, none but our selves can free our mind” citeerde Adhin de legendarische reggae zanger Bob Marley. Volgens hem heeft de mentale slavernij in dit geval te maken gehad met het eren van de onderdrukker toentertijd in plaats van verzetsstrijders. Met het plaatsen van dit beeld wordt volgens de bewindsman een duidelijk signaal gegeven van ommekeer.

Tetary leidde de opstand te plantage Zorg en Hoop in 1884 nadat ze vier jaar eerder vanuit India naar Suriname kwam. Als deel van de 34.000 Hindoestaanse contractarbeiders werd ze onder valse voorwendselen naar ons land gebracht.

De nauwelijks 1.46m lange Tetary was bruin van kleur met een gezwel boven haar rechteroog. Als sociaal bewogen persoon kwam ze op voor de belangen van vooral onderdrukte vrouwen. Dit werd haar niet in dank afgenomen en resulteerde in haar liquidatie.

Ze werd samen met zes andere immigranten doodgeschoten toen zij in opstand kwamen tegen de verdrukking die ze moesten ondergaan. Het bevel voor het afmaken van de helden kwam rechtstreeks van Barnet Lyon.(GFC)