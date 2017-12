Probos doet onderzoek naar houtsoorten uit Suriname

Met ondersteuning van de Nederlandse ambassade doet Stichting Probos onderzoek naar houtsoorten uit Suriname. Suriname kent vele boomsoorten, maar momenteel worden maar 20 soorten geoogst voor commercieel gebruik. Toch hebben al die andere soorten vaak ook goede – maar nog niet vastgestelde – eigenschappen waardoor ze commerciële waarde hebben.

Om de waarde van het Surinaamse bos te vergroten en om duurzaam bosbeheer te versterken doet Probos daarom onderzoek naar deze zogenaamde Lesser Known Timber Species (LKTS).

Om de druk op deze 20 boomsoorten te verlagen is het belangrijk meer boomsoorten te kunnen oogsten. Dit wordt ook aangemoedigd onder de paraplu van (certificering van) duurzaam bosbeheer (SFM). Bevordering/promotie van de oogst van minder bekende houtsoorten LKTS zal de business case van SFM in Suriname verbeteren. Dit kan ook resulteren in een hogere bijdrage van de bosbouw aan het BBP van Suriname, waardoor de bossen waardevoller worden gevonden en als gevolg daarvan beter te handhaven zijn.

Binnen dit project wordt het gebruik en de export van LKTS aangemoedigd door het ontwikkelen van specifieke marktinformatie voor 10 veelbelovende LKTS in het Surinaamse bos en het initiëren van proefprojecten waarbij het gebruik van geselecteerde LKTS wordt aangetoond.

Daarnaast worden activiteiten ondernomen om de LKTS in het algemeen, en de Surinaamse soorten specifiek, mainstream te maken. Het project is opgedeeld in 3 fasen.

Momenteel is de eerste zending met LKTS op weg naar een lab in Nederland om daar de technische gegevens vast te stellen.(GFC)