Probleem kwikgebruik in mijnbouwsector complexer

🕔 11.jun 2017

Het probleem van kwikgebruik in de mijnbouwsector is complexer dan het lijkt. Dit kwam naar voren tijdens een tweedaagse regionale workshop de afgelopen week met als onderwerp ‘Kwikvrij goudwinning in de Guyana’s.

De workshop werd georganiseerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het World Wildlife Fund Guianas ( WWF).

Het doel was van gedachten wisselen over hoe het gebruik van kwik, bekeken vanuit verschillende perspectieven stop te zetten in de Guianas.

Tijdens de workshop zijn er presentaties gehouden over de verschillende kwikvrije technieken die bij de goudwinning worden toegepast en mogelijk overgenomen kunnen worden door de Guyana’s.

Een zorgwekkende kwestie die naar voren kwam, is dat onderzoek heeft uitgewezen dat bij ruim negentig procent van de gemeenschap van Pusugrunu er sprake is van een te hoge kwikgehalte in het lichaam. Ook in het Boven Coppenamegebied is er sprake van een alarmerende situatie.

In ons land is de import van kwik bij wet verboden. Het gebruik ervan is echter wel toegestaan. Hoewel de import van kwik in ons land verboden is, is te merken dat het spul wel ter beschikking is van de kleinschalige goudwinners die het meest verantwoordelijk zijn voor het mijnen met kwik.

Het product wordt via Guyana waar de import vooralsnog legaal is ons land binnen gesmokkeld. Zowel Guyana als Frans Guyana hebben het Minamata verdrag geratificeerd.

In het verdrag is opgenomen dat de menselijke gezondheid en het milieu beschermd dienen te worden tegen uitstoot van kwik en kwikverbindingen. Suriname heeft het verdrag nog niet geratificeerd.

De mechanismen zijn volgens Dave Abeleven, NH-directeur, nog niet helemaal uitgewerkt om de veiligheid van het ratificeren van dit verdrag te garanderen, maar Suriname is op weg. In de nieuwe Mijnbouwwet zal de focus meer gericht zijn op duurzame ontwikkeling van de mijnbouwsector en minimale impact op de natuur.

De uitdagingen om het mijnen met kwik tegen te gaan zijn onder andere dat er nog geen consensus is bereikt over het probleem nog de oplossing ervan.

Verder is ook de bewustwording over de negatieve effecten van het gebruik van kwik op mens en milieu nog niet wat het wezen moet en de illegale goudwinning die op grote schaal plaatsvindt behoort ook tot een van de uitdagingen.

In ons land zijn er al bedrijven die kwikvrije methodes toepassen onder andere Grassalco, Surgold. Het streven is om de gehele sector zover te krijgen kwikvrij te mijnen.

De workshop werd bijgewoond door afgevaardigden van verschillende organisaties, personen uit de mijnbouwsector, vertegenwoordigers van organisaties uit de buurlanden Guyana en Frans Guyana en een afvaardiging van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost.(GFC)