Priester geeft christenen een opdracht: “Bid dat prins George homo is”

🕔 03.dec 2017

Een Schotse priester, lid van de Anglicaanse kerk, ligt zwaar onder vuur in Groot-Brittannië. De man roept alle christenen op om te bidden dat prins George, amper 4 jaar oud, later homo blijkt te zijn. Hij wil zo een en ander forceren in zijn eigen kerk.

De priester in kwestie heet Kelvin Holdsworth, en hij is geen onbekende als het gaat over controversiële uitspraken of daden. Zo nodigde hij in januari nog een moslim uit om te spreken tijdens een viering in zijn kathedraal in Glasgow. Die las voor uit de Koran en koos een passage waarin ontkend wordt dat Jezus de zoon van God is.

De uitspraak over prins George is eigenlijk goedbedoeld: Kelvin is zelf openlijk homo en hoopt dat een homoseksuele prins voor vooruitgang zal zorgen in de Anglicaanse kerk. In een brief die hij online publiceerde, met de titel ‘hoe veranderen we de Anglicaanse kerk?’, maakt hij zijn beweegredenen duidelijk: “In Engeland hebben we een unieke optie: we kunnen bidden dat God prins George een liefde schenkt als hij opgroeit in de vorm van een knappe jongeman.”

De Anglicaanse kerk is op dit moment erg verdeeld als het gaat over homoseksuele relaties. In Groot-Brittannië kunnen holebi’s sinds 2014 wettelijk met elkaar trouwen, maar een kerkelijke dienst zit er nog steeds niet in. Het instituut wil alleen een man en een vrouw in het huwelijk verbinden.(HLN.be)