Presidentiele onderscheiding voor Ernest Grep, voorzitter Collectief Overzee Suriname

🕔 15.dec 2017

President Desi Bouterse heeft Ernest Grep, huisarts en zorgondernemer, benoemd tot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster. Op uitnodiging van Ebu Jones, tijdelijk zaakgelastigde op de Ambassade van de Republiek in Den Haag, werd Grep gedecoreerd in aanwezigheid van de Consul-Generaal, Roy Lieuw A Sie.

Patrick Kensenhuys, lid van De Nationale Assemblee, reikte de onderscheiding uit namens president Bouterse.

Jones vertelde dat de president als reden voor de decoratie aangaf: Dat Ernest Grep de wet personen van Surinaamse afkomst (PSA) in Nederland onder de aandacht van de Surinaamse diaspora heeft gebracht en zijn talent tientallen jaren onbaatzuchtig inzet om de Surinaamse diaspora in Nederland dichter bij elkaar te brengen, hen motiveert en inspireert om hun bijdrage te blijven leveren ter ondersteuning van de nationale ontwikkeling in Suriname.

Grep is al ruim tien jaar CEO van Medi Check Services huisartsenpraktijk met vestigingen zowel in Nederland als in Suriname. Verder is hij sinds de jaren negentig sociaal, maatschappelijk en politiek actief in Nederland. Hij is ook voorzitter van stichting Collectief Overzee Suriname, die als missie heeft een transnationale gemeenschap te vormen tussen Nederland en Suriname.

Grep was zeer ontroerd met de decoratie en gaf aan dat de successen niet behaald hadden kunnen worden zonder de ondersteuning van zijn gezin en het bestuur van stichting Collectief Overzee Suriname.

Hij gaf aan het een erkenning te vinden van het hele team, “Alleen ben ik absoluut niet in staat om deze prestatie te leveren”. Wat steeds in mij opkwam tijdens de decoratieplechtigheid, was dat mijn vader, die er helaas niet meer is, erg trots op mij zou zijn. Mijn vader Imro Grep, oud voorzitter van de Vakcentrale de Moederbond in Suriname, heeft het zaadje in mijn geplant. Doe goed en zie niet om”, zei hij altijd, aldus Grep.

Grep bedankte de president voor deze onderscheiding en zei vastberaden voort te zullen gaan op de ingeslagen weg.(GFC)