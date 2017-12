President decoreert alsnog bijzondere burgers van Saramacca

🕔 07.dec 2017

President Desiré Bouterse heeft twee burgers uit het district Saramacca gedecoreerd. De plechtigheden vonden woensdah in het presidentieel paleis plaats. Het gaat om Arunkoemar Mangroe en Roepnarain Bhagwat. Ze werden gedecoreerd tot respectievelijk Officier in de Ere Orde van Palm en Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster.

President Bouterse zei tijdens de plechtigheid dat de waardering gegeven is in het kader van de viering van de Onafhankelijkheid van ons land. Vanwege een administratieve vergissing was dit tweetal niet meegenomen tijdens het eerder gehouden decoratiemoment.

“Alles wat je voor je medemens doet zal voortleven ook als je er niet meer bent”, zei het staatshoofd aan de twee burgers die veel voor hun district betekenen. Volgens de president is Mangroe, die mensen met raad en daad bijstaat, vrijwel de ombudsman van het district. Hij is onvermoeibaar en onverwoestbaar, aldus de regeringsleider.

Bhagwat heeft zijn traditionele gaven aangewend om zieke mensen te helpen genezen. Binnen de westerse geneeskunde was er voor sommigen van hen geen hoop meer. De president sprak dank uit aan de decorandi en hun familie voor de wijze waarop zij zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.(GFC)