President Bouterse terug in Suriname

🕔 18.sep 2017

President Desire Delano Bouterse is zondagdagavond omstreeks 22.45 uur op de Johan Adolf Pengel International Airport samen met de First lady, Ingrid Bouterse-Waldring, en overige delegatieleden aangekomen.

De president was in Havanna, de hoofdstad van Cuba, voor medische redenen. De resultaten na zijn behandeling zijn positief te noemen en het staatshoofd is in goede conditie terug in Suriname om zich conform zijn grondwettelijke taken verder in te zetten voor land en volk.

Op de luchthaven werd de president verwelkomd door vicepresident Ashwin Adhin, Defensieminister Ronni Benschop, DNA-lid Patrick Kensenhuis, raadsadviseurs, hoge functionarissen van het Kabinet van de President en de directeuren van SLM, SWM en Luchthaven Beheer.

Ook ambassadeur Manuel Rubido en echtgenote van Cuba gaven acte de présence.

Tegenover het Nationaal Informatie Instituut liet de regeringsleider onder andere zijn licht schijnen over de ravage die de orkaan Irma in Cuba heeft aangericht, de organisatiegraad van de Cubanen en de hulpverlening vanuit Suriname aan de door de natuurramp getroffen eilanden.(GFC)