President Bouterse: ik weet dat het volk het moeilijk heeft

🕔 21.jun 2017

Dat zei het staatshoofd dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee(DNA). De regering gaf het parlement antwoord op vragen die waren gesteld over onder meer de financieel-economische situatie in het land, de gezondheidszorg en de criminaliteit.

Deze belangrijke ging de vorige week donderdag niet door, vanwege ziekte van de president. Intussen is het staatshoofd hersteld en was dinsdag aanwezig bij de beantwoording door de regering.

“Het is moeilijk maar ik durf te zeggen dat met de inspanningen die we ons te getroosten, we hieruit te zullen komen. De weg lijkt nog lang, maar we koersen met zekerheid naar een betere toekomst”, aldus Bouterse.

“Ik weet en voel waar u als volk doorheen gaat”, zei de president. “Voor de regering is ontwikkeling: geluk, vrede, veiligheid, leefbaarheid en sociale garanties van het bestaan”, aldus Bouterse.(GFC)