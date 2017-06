Première ‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ in TBL

De Surinaamse première van de documentaire ‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ vindt op woensdag 28 juni plaats in TBl Cinemas. Ida Does Productions en Stichting The Back Lot staan hierachter.

De documentaire behandelt de sporen die de slavernij in steden zoals Amsterdam heeft nagelaten. Amsterdam was in de zgn. ‘Gouden Eeuw’ (ca. 1600 – 1700) de belangrijkste handelsstad van de toenmalige westers wereld. Dit leidde tot grote rijkdom die tot op heden zichtbaar is, met name in de grote huizen van de voormalige slaveneigenaren.

‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ omvat een selectie verhalen uit het materieel en immaterieel erfgoed. Zwarte Amsterdammers – Noraly Beyer, Glenn de Randamie (Typhoon), Patricia Kaersenhout – brengen met hun (familie)verhaal de geschiedenis dichterbij en maken deze ‘invoelbaar’.

De documentaire gaat zondag in Nederland in première. Na de Surinaamse première zal de documentaire in roulatie gaan in TBL Cinemas.(GFC)