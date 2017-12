Politie waarschuwt voor telefonische oplichters

🕔 03.dec 2017

De afdeling Fraude is in de afgelopen dagen wederom geconfronteerd met een aantal gevallen van telefonische oplichting, waarbij personen voor grote geldbedragen in SRD benadeeld zijn.

Slachtoffers worden telefonisch door een onbekende benaderd met de mededeling dat hij in staat is tegen een geldelijke vergoeding hun vuurwapenvergunning en of hun grondaanvraag te kunnen regelen. Wanneer belanghebbende hierop ingaat, wordt die naar een bepaalde locatie gedirigeerd om het geld aan iemand af te staan en verdere instructies af te wachten. Als ontvanger wordt vaak een taxichauffeur gebruikt. Nadat de overdracht van het geld is geschied, is de beller dan niet meer bereikbaar.

De politie doet wederom een dringend beroep op de samenleving onder geen enkele voorwaarden in te gaan op telefonische voorstellen van onbekenden met betrekking tot informatie over grond- en of vuurwapenaanvragen. Zulke zaken moeten altijd persoonlijk worden afgehandeld bij de bevoegde instanties.(GFC)