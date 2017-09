Politie waarschuwt voor pinpasfraude door familieleden

🕔 18.sep 2017

De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname(KPS) heeft zaken van benadeelden die aangifte van pinpasfraude hebben gedaan in onderzoek. Tijdens het onderzoek is komen vast te staan dat er in de meeste gevallen geld van de rekeningen van de benadeelden zijn gelicht door gebruikmaking van hun pinpas.

De daders zijn meestal een familielid of een bekende persoon van de pinpashouder die zonder toestemming de pinpas heeft weggenomen en gebruikt, schrijft de PR van het KPS.

Wanneer de benadeelden erachter komen dat de verdachten familieleden zijn, zien zij af van strafrechtelijke vervolging en trekken de zaak in.

“Ter voorkoming dat derden zonder uw toestemming gebruikmaken van uw pinpas en pincode wordt gevraagd zorgvuldig om te gaan met uw pinpas en uw pincode. Uw pincode is strikt persoonlijk en laat deze niet in handen van derden komen. De pincode die u heeft ontvangen van de bank moet alleen bij u bekend zijn. Bewaar nooit uw pinkaart samen met uw pincode.

Bij het pinnen gelieve bij het invoeren van uw pincode de nummers van het apparaat met uw hand af te schermen. U kunt een zodanige houding voor de pinautomaat aannemen, zodat anderen geen zicht hebben wanneer u uw pincode invoert.

Indien u zich bevindt bij een pinautomaat en u om de één of andere manier zich niet veilig voelt, gelieve deze transactie even uit te stellen en naar een andere pinautomaat te gaan. Bij het aandoen van een pinautomaat altijd goed om u heen kijken of personen u volgen.

Voorkom dat u slachtoffer wordt van pinpas fraude; veiligheid begint immers bij u”, aldus de politie.(GFC)