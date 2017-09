Politie waarschuwt voor aankoop tweedehandse voertuigen bij derden

🕔 25.sep 2017

De afdeling Fraude raakt vaker geconfronteerd met gevallen van personen die tweedehandse voertuigen opkopen en achteraf tot de ontdekking komen dat zij het voertuig niet op hun naam kunnen overschrijven. Dit omdat de verkoper in de meeste gevallen niet de eigenaar is of dat de verkoper niet gerechtigd is om het voertuig door te verkopen. Dat meldt de PR van het KPS in een bericht.

De politie raadt eenieder aan om alvorens tot de aankoop van een voertuig over te gaan, eerst goed na te gaan of de verkoper inderdaad de eigenaar is en als de verkoper gerechtigd is om het voertuig van de hand te doen ter voorkoming van ongerief.

De natrekking kan via de afdeling Nummerbewijzen van de politie worden gedaan middels het nummerbewijs. Indien een verkoper zeker weet dat hij de eigenaar is van het voertuig, zal hij zijn de medewerking hiervoor verlenen.(GFC)