🕔 25.jun 2017

Een deputy sheriff in het Californische Palmdale schoot donderdag per ongeluk een tiener dood. De politieman wilde een pitbull doden, maar het schot ketste volgens de politie af en de kogel drong in de borst van de jongen.

De agenten waren afgegaan op een melding van geluidsoverlast. Toen zij bij de woning arriveerden, werden zij aangevallen door een pitbull. Het dier beet één van hen in de knie.

De 17-jarige Armando Garcia – niet de eigenaar van de hond – trok de hond weg en nam het dier mee.

Family says Armando Garcia was just “protecting a dog” when he was accidentally killed by deputies’ ricocheting bullets #Palmdale @CBSLA pic.twitter.com/lBapBJBiZ2

— JASMINE VIEL (@jasmineviel) 22 juni 2017