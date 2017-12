Politie schiet jonge vader dood na nep-alarmmelding

Gamers spelen in op militarisering van politie, met dodelijk gevolg

Een ‘grap’ heeft een man in de Amerikaanse stad Wichita (Kansas) het leven gekost. Iemand had naar de politie gebeld met de melding dat in zijn woning was geschoten. De politie schoot de man daarop neer.

R.I.P Andrew Thomas Finch, The man that was killed over a $1.50 CoD wager.. smfh 🙏 pic.twitter.com/VmbwlNbjmL — Tyrell (@CRAYQNS) 29 december 2017

De politie van Wichita ontving donderdag een telefoontje van iemand die zei dat hij zijn vader had neergeschoten. Hij zou zijn moeder en broertje onder schot houden om te voorkomen dat die het huis zouden verlaten.

Hij dreigde ook dat hij de woning in brand zou steken en vertelde dat hij al overal in het pand benzine had gegooid.

Toen de politie op de melding afging, liep de 28-jarige Andrew Finch, vader van twee kinderen, zijn huis uit om poolshoogte te nemen nadat hij merkte dat zijn woning door een politiemacht werd belegerd. Hij werd onmiddellijk, met een enkel schot, doodgeschoten terwijl hij nog op zijn stoep stond, op behoorlijke afstand van de agenten.

Hij stierf kort daarna in een plaatselijk ziekenhuis. De rest van het gezin werd geboeid afgevoerd door de agenten. Nabestaanden zeggen dat de politie geen medische hulp liet komen voor het slachtoffer.

Finch bleek ongewapend en in de woning was geen sprake van een schietpartij of ander geweld. Niemand in de woning was op de hoogte van het telefoontje naar het alarmnummer.

De politie vermoed dat iemand een valse melding heeft gedaan en spreekt van swatting: een nepmelding bij het alarmnummer die bedoeld is om een ‘swatteam’ (arrestatieteam) op een woning of persoon af te sturen.

Swatting kwam in zwang rond 2008, toen de politie werd gemilitariseerd.

Op sociale media doen geruchten de ronde dat het dodelijke incident het gevolg is van een weddenschap naar aanleiding van een videospel.

De mogelijke dader – een gamer die de politie naar Finch stuurde met een nepmelding – zegt in een interview dat de man zou zijn doodgeschoten om een wedje van anderhalve dollar.

De moeder van het slachtoffer vraagt zich af waarom haar zoon niet was gewaarschuwd en er geen waarschuwingsschot was gelost. Zij beschuldigt de politie van moord op haar zoon.

De agent die Finch doodschoot, is met betaald verlof.